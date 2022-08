Programmi per gameplay e trasmettere le partite ai videogiochi (Di sabato 27 agosto 2022) Chi è iscritto a Twitch è abiutato a condividere e pubblicare le registrazioni delle partite ai videogiochi (chiamati in gergo gameplay) o a giocare in diretta streaming, permettendo a chiunque di vedere la sua partita come se gli stesse accanto. La cosa carina di questi video è che di solito, oltre al gioco, si inquadra (con la webcam) anche il viso del giocatore in un angolo in basso o sullo sfondo in trasparenza, per vedere le sue reazioni durante il gioco e che può parlare descrivendo quello che fa. Questo tipo di video ha reso famosi, su YouTube, molti bravi "broadcaster" che con videorecensioni, partite in diretta ai giochi del momento e commenti o videochat, hanno conquistato milioni di fan diventando vere celebrità. Anche senza porsi come obiettivo quello di diventare famosi, nella guida che segue vi ... Leggi su navigaweb (Di sabato 27 agosto 2022) Chi è iscritto a Twitch è abiutato a condividere e pubblicare le registrazioni delleai(chiamati in gergo) o a giocare in diretta streaming, permettendo a chiunque di vedere la sua partita come se gli stesse accanto. La cosa carina di questi video è che di solito, oltre al gioco, si inquadra (con la webcam) anche il viso del giocatore in un angolo in basso o sullo sfondo in trasparenza, per vedere le sue reazioni durante il gioco e che può parlare descrivendo quello che fa. Questo tipo di video ha reso famosi, su YouTube, molti bravi "broadcaster" che con videorecensioni,in diretta ai giochi del momento e commenti o videochat, hanno conquistato milioni di fan diventando vere celebrità. Anche senza porsi come obiettivo quello di diventare famosi, nella guida che segue vi ...

