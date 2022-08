Milan-Bologna 2-0 | Mihajlovic | “Fino al gol non avevano creato nulla | puniti per i nostri errori”

Leggi su sportface

(Di sabato 27 agosto 2022) “al gol subito loro non hanno. Il gol di Leao? Secondo me voleva tirare sul palo lontano, poi ha sbagliato e ha tirato sul primo palo. Poi quando la palla vuole entrare la palla entra. Abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo preso due gol su dueche non avremmo dovuto commettere: abbiamo sofferto in alcune ripartenze, ma si sa che quando si sbaglia con squadre così poi si finisce per essere”. Lo ha detto l’allenatore del, Sinisa, dopo la sconfitta in casa del: “Barrow? Ha tutte le qualità per fare la differenza. E’ un ragazzo particolare, cerca sempre di fare le cose giuste ma in questo momento non gli riescono. E’ un giocatore importante ma non riesce a dare ciò che ci ...