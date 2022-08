Mariastella Gelmini: "Necessario il dialogo con i professionisti per attuare una riforma fiscale efficace” (Di sabato 27 agosto 2022) “Famiglie e imprese necessitano di soluzioni immediate, il carovita minaccia come una scure la stabilità del Paese, la caduta del governo ha peggiorato la situazione. Alleggerire la pressione fiscale è un impegno che il prossimo governo deve assumersi per tutelare l'intero tessuto economico in fortissima difficoltà”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie intervenendo al forum “Le priorità della riforma fiscale”. “Serve dunque un nuovo ‘fisco' per ridare slancio alle imprese, ai professionisti e ai cittadini, per attrarre e sostenere investimenti e occupazione - ha sottolineato il ministro Gelmini -, che faccia perno sulla certezza del diritto, ma altresì improntato al riconoscimento di un principio di equità e parità dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) “Famiglie e imprese necessitano di soluzioni immediate, il carovita minaccia come una scure la stabilità del Paese, la caduta del governo ha peggiorato la situazione. Alleggerire la pressioneè un impegno che il prossimo governo deve assumersi per tutelare l'intero tessuto economico in fortissima difficoltà”. Lo ha detto, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie intervenendo al forum “Le priorità della”. “Serve dunque un nuovo ‘fisco' per ridare slancio alle imprese, aie ai cittadini, per attrarre e sostenere investimenti e occupazione - ha sottolineato il ministro-, che faccia perno sulla certezza del diritto, ma altresì improntato al riconoscimento di un principio di equità e parità dei ...

