LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: le azzurre perdono terreno ma restano in corsa per la fase finale (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.55: Si stanno completando i quarti giri di diversi tiratori. Non ci sono azzurri in pedana al momento 8.50: Tra le donne l’unica ad appaiare le tre azzurre a quota 94 al terzo posto è la francese Cormenier 8.45: Completati i primi quarti giri da parte dei tiratori della gara maschile. In testa il greco Chatzisakiroglu con 95 davanti ad Azevedo con 93 8.39: il testa alla gara femminile c’è la portoges Coelho De Barros con 97/100 seguita dalla britannica Hall con 95/100 poi le tre azzurre 8.34: Completata la quarta rotazione nel Trap femminile. Si rimescolano le carte per le azzurre. Grassia si ferma a quota 21/25 e viene raggiunta da Rossi che totalizza 22/25 e da Stanco che con 24/25 sale a quota 94/100 8.31: Iniziato il quarto round di tiri, da segnalare il ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.55: Si stanno completando i quarti giri di diversi tiratori. Non ci sono azzurri in pedana al momento 8.50: Tra le donne l’unica ad appaiare le trea quota 94 al terzo posto è la francese Cormenier 8.45: Completati i primi quarti giri da parte dei tiratori della gara maschile. In testa il greco Chatzisakiroglu con 95 davanti ad Azevedo con 93 8.39: il testa alla gara femminile c’è la portoges Coelho De Barros con 97/100 seguita dalla britannica Hall con 95/100 poi le tre8.34: Completata la quarta rotazione nel Trap femminile. Si rimescolano le carte per le. Grassia si ferma a quota 21/25 e viene raggiunta da Rossi che totalizza 22/25 e da Stanco che con 24/25 sale a quota 94/100 8.31: Iniziato il quarto round di tiri, da segnalare il ...

