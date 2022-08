NapoliAddict : La pazza idea di Mendes: scambio Ronaldo-Osimhen #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Corriere dello Sport - sportli26181512 : La pazza idea di Mendes: scambio #Ronaldo-#Osimhen: Il procuratore fa vacillare De Laurentiis: proposta indecente e… - freak_freckles : Ma secondo voi è normale e sano che i genitori diano ai figli giudizi non richiesti 'a fin di bene'? O sono pazza i… - ipazia2012 : RT @gbarbacetto: Pazza idea: Paolo #Scaroni alle #Olimpiadi #MilanoCortina26 @fattoquotidiano #Sloweb - corrmezzogiorno : #Napoli Cr7 in cambio di Osimhen, idea di Mendes. Ma lo United per ora tace Champions,... -

... Jorge Mendes ha prospettato il prestito del trentasettenne mito Cristiano Ronaldo al Napoli , soluzione che gli garantirebbe anche la gioia smarrita della Champions, e in cambio ha aggiunto l'...Commenta per primo There's no place like home . Vero, anche nel mondo del calcio. Per avere conferma, chiedere a Patrick Cutrone . Dopo stagioni complicate, dal passaggio Milan - Wolverhampton ai ...NAPOLI - Il modo in cui è stato offerto richiama i saldi di fine stagione - per intenderci: tutto fuori -, ma la seta è pregiata e i costi della suggestione - al momento va catalogata così - spaventos ...Secondo alcuni il Large Hadron Collider in Svizzera può fare ben altro, oltre a generare particelle della creazione dell'universo. foto@depositphotos.com Alcuni teorici stanno spingendo per un'ipotesi ...