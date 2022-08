Energia solare in Medio Oriente | Graded entra nel Mesia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 27 agosto 2022) Energie rinnovabili: la branch a Dubai di, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi,a far parte del, associazione no profit che si occupa di unire le più importanti aziende del settorein tutta la regione dele del Nord Africa (MENA-Middle East and North Africa). L’obiettivo è quello di implementare il business nella regione, accedere più facilmente ai tender e promuovere l’azienda nei principali canali di riferimento. Il networking che ne seguirà sarà un trampolino di lancio per l’introduzione dinel mercato emiratino. Oltre a creare nuove opportunità di business per i propri membri, ilsi occupa di organizzare webinar educativi, eventi e workshop di networking per ...