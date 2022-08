Covid:in Calabria 1.159 casi,tasso positività cala al 20,69% (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo l'impennata registrata ieri, quando aveva toccato il 34,55, a 24 ore di distanza vira decisamente verso il basso, in calabria, il tasso di positività che si ferma al 20,69%. Sono 1.159, a fronte ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo l'impennata registrata ieri, quando aveva toccato il 34,55, a 24 ore di distanza vira decisamente verso il basso, in, ildiche si ferma al 20,69%. Sono 1.159, a fronte ...

