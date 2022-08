Covid, le news. Speranza: "Problema aperto, over 60 facciano ora quarta dose". LIVE (Di sabato 27 agosto 2022) "Il mio appello alle persone sopra i sessant'anni o alle persone fragili è di prenotare subito un'ulteriore dose di vaccino in vista dei mesi più complicati, tradizionalmente autunno e inverno" ha detto il ministro. In Italia la sottovariante BA.5 ha raggiunto il 93,4% secondo i dati diffusi dall'Iss. Nuove combinazioni di Delta e Omicron identificate in Sudafrica Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 agosto 2022) "Il mio appello alle persone sopra i sessant'anni o alle persone fragili è di prenotare subito un'ulterioredi vaccino in vista dei mesi più complicati, tradizionalmente autunno e inverno" ha detto il ministro. In Italia la sottovariante BA.5 ha raggiunto il 93,4% secondo i dati diffusi dall'Iss. Nuove combinazioni di Delta e Omicron identificate in Sudafrica

