Calenda insiste sullo stop alla campagna elettorale: «Serve un time out tra i partiti per parlare di bollette e energia» (Di sabato 27 agosto 2022) «Troviamo un accordo per il bene dell’Italia»: è questo l’appello che il leader di Azione Carlo Calenda lancia sul suo profilo Twitter, tornando a chiedere uno stop alla campagna elettorale. «Abbiamo bisogno di un time out e un confronto tra i partiti su come intervenire sulle bollette. Il no gas di Letta e la proposta di Meloni non reggono», esordisce. Proprio i leader di Pd e FdI sono i principali destinatari del suo messaggio: chiede loro «di essere chiari su alcune cose di fondo: saremo responsabili sul bilancio, vogliamo il rigassificatore, andiamo da Draghi, chiediamo tutti quanti di fare un intervento molto ampio perché altrimenti l’economia italiana entrerà in recessione rapidissimamente». La proposta di interrompere la ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) «Troviamo un accordo per il bene dell’Italia»: è questo l’appello che il leader di Azione Carlolancia sul suo profilo Twitter, tornando a chiedere uno. «Abbiamo bisogno di unout e un confronto tra isu come intervenire sulle. Il no gas di Letta e la proposta di Meloni non reggono», esordisce. Proprio i leader di Pd e FdI sono i principali destinatari del suo messaggio: chiede loro «di essere chiari su alcune cose di fondo: saremo responsabili sul bilancio, vogliamo il rigassificatore, andiamo da Draghi, chiediamo tutti quanti di fare un intervento molto ampio perché altrimenti l’economia italiana entrerà in recessione rapidissimamente». La proposta di interrompere la ...

Giornaleditalia : #AzioneCarloCalendacarobollette Caro bollette, Calenda insiste: 'Serve un time out e confronto tra partiti' - AMarco1987 : Elezioni politiche 2022, Salvini: 'Meloni presidente? Prima voto poi decide Mattarella'. Gas, Letta a Fi e Lega: 'A… - alessandradale0 : RT @Parlamenteide: Ore 15:44 - Calenda insiste: “Time out alla campagna elettorale per confronto sulle bollette” - Parlamenteide : Ore 15:44 - Calenda insiste: “Time out alla campagna elettorale per confronto sulle bollette” - Angelmays65 : RT @vitalbaa: Calenda insiste: sospendere la campagna elettorale e sostenere le scelte di Draghi per la crisi energetica. Davvero Calenda… -