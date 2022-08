Bimba di 10 anni azzannata da un pitbull sul viso: paura in un camping ad Anzio (Di sabato 27 agosto 2022) Tragedia sfiorata in un camping di Anzio, al Parco della Gallinara. Una bambina di dieci anni è stata azzannata da un pitbull sotto gli occhi dei villeggianti. Leggi anche: Roma, lega e abbandona due giovani pitbull in strada e se ne va: è caccia al ‘proprietario’ Bimba morsa al volto e alla testa E’ successo nel tardo pomeriggio di giovedì 25 agosto, a Lido dei Pini. La bambina si trovava al campeggio con i propri genitori e stava passeggiando con un pacchetto di patatine in mano quando il pitbull l’ha puntata. Nel gesto di porgere le patatine al cane, questo, tenuto al guinzaglio dal padrone, ha reagito all’improvviso e ha morso la Bimba su viso e testa. Alle grida della bambina sono accorsi i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 agosto 2022) Tragedia sfiorata in undi, al Parco della Gallinara. Una bambina di dieciè statada unsotto gli occhi dei villeggianti. Leggi anche: Roma, lega e abbandona due giovaniin strada e se ne va: è caccia al ‘proprietario’morsa al volto e alla testa E’ successo nel tardo pomeriggio di giovedì 25 agosto, a Lido dei Pini. La bambina si trovava al campeggio con i propri genitori e stava passeggiando con un pacchetto di patatine in mano quando ill’ha puntata. Nel gesto di porgere le patatine al cane, questo, tenuto al guinzaglio dal padrone, ha reagito all’improve ha morso lasue testa. Alle grida della bambina sono accorsi i ...

ItalianAirForce : Ieri pomeriggio una bimba di 5 anni in imminente pericolo di vita è stata trasportata in un’ambulanza caricata su u… - CorriereCitta : Bimba di 10 anni azzannata da un pitbull sul viso: paura in un camping ad Anzio - cuba98w : RT @fanpage: Si è avvicinato alla mamma di una bimba di otto anni e le ha offerto oltre centomila dollari per 'acquistare' la piccola: l'uo… - roseoxygen : al disney store hanno aggiunto uno scaffale solo di stitch io con gli occhi a cuoricino che ho esultato come una bimba di due anni - SLN_Magazine : Bimba di 9 anni uccisa a Liverpool, arrestato un sospetto. Leggi l'articolo cliccando qui ?? -