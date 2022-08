Assegnazione docenti ai plessi in altro comune diverso dalla sede centrale. Decide il Dirigente scolastico? (Di sabato 27 agosto 2022) Un'insegnante della scuola primaria ci chiede se è possibile che il suo Dirigente scolastico decida di assegnarla ad un altro plesso, del medesimo istituto comprensivo nel quale presta servizio, sito in un comune differente rispetto alla sede centrale. Chiarimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 agosto 2022) Un'insegnante della scuola primaria ci chiede se è possibile che il suodecida di assegnarla ad unplesso, del medesimo istituto comprensivo nel quale presta servizio, sito in undifferente rispetto alla. Chiarimenti. L'articolo .

