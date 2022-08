A Venezia il dentista a domicilio per i più fragili

Leggi su iodonna

(Di sabato 27 agosto 2022) Nel labirinto di calli, canali e ponti ai residenti disabili rischiano di rinunciare alle cure apparentemente meno urgenti, come quelle per i denti, che costringono a ripetuti viavai con le idroambulanze (i motoscafi per il trasporto dei malati). Leggi anche › Igiene orale dei bambini, regole e trucchi furbi per dentini perfetti 10 mosse per denti sani e splendenti guarda le foto: come funziona Per venire incontro ai pazienti ...