A Monaco di Baviera una bimba muore schiacciata da una lastra di marmo

(Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Una pesantedil'hae per Lavinia,di 7 anni di Napoli, non c'è stato nulla da fare. È morta davanti agli occhi atterriti del padre, Michele Trematerra, e della madre, Valentina Poggi, avvocati civilisti molto noti nel capoluogo campano. La tragedia ieri pomeriggio nel giardino di un albergo adi, dove la famiglia stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. La bambina stava giocando proprio davanti allacon altri bimbi, quando questa è crollata. Secondo quanto si è appreso, lasembra non fosse fissata al muro ma ancorata al suolo solo grazie alla mole. Pesava infatti diverse tonnellate. La procura bavarese ha sequestrato la salma e aperto una inchiesta per fare luce sull'incidente. ...

Lavinia Trematerra aveva appena 7 anni. È morta schiacciata da una statua in un tragico incidente avvenuto in un hotel di Monaco di Baviera. Si tratterebbe della figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi.