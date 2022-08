Tetto sul prezzo del gas, sarà possibile? (Di venerdì 26 agosto 2022) Spunta l’idea di un possibile Tetto sul prezzo del gas. Scopriamo quindi se sarà possibile seguire l’esempio di Spagna e Portogallo. Sono diverse le idee sul banco per ridurre il prezzo del gas naturale, su cui i partiti italiani si stanno dividendo e stanno facendo campagna elettorale. L’Italia potrebbe seguire l’esempio di Spagna e Portogallo: ma per la penisola il caso è diverso. Le idee dei partiti politici sul prezzo del gas (via Ansa Foto)I partiti politici sono pronti ad imporre misure per calare il prezzo del gas, nonostante ciò anche questo argomento ha provocato un nuovo confronto agguerrito tra i vari schieramenti. Al meeting di Rimini Enrico Letta e Giorgia Meloni hanno proposto meccanismi diversi per introdurre un ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 26 agosto 2022) Spunta l’idea di unsuldel gas. Scopriamo quindi seseguire l’esempio di Spagna e Portogallo. Sono diverse le idee sul banco per ridurre ildel gas naturale, su cui i partiti italiani si stanno dividendo e stanno facendo campagna elettorale. L’Italia potrebbe seguire l’esempio di Spagna e Portogallo: ma per la penisola il caso è diverso. Le idee dei partiti politici suldel gas (via Ansa Foto)I partiti politici sono pronti ad imporre misure per calare ildel gas, nonostante ciò anche questo argomento ha provocato un nuovo confronto agguerrito tra i vari schieramenti. Al meeting di Rimini Enrico Letta e Giorgia Meloni hanno proposto meccanismi diversi per introdurre un ...

