Test Immagine | Sei una persona ribelle o obbediente? (Di venerdì 26 agosto 2022) Con questo Test Immagine cercheremo di capire se sei una persona che ha imparato l’obbedienza o che sarà sempre una ribelle! Fin da piccoli ci è stato insegnato che obbedire ai grandi e a coloro che hanno più autorità è fondamentale. Venivamo premiati quando ci comportavamo bene e spesso rimproverati quando eravamo monelli. Per questo motivo nel corso L'articolo Test Immagine Sei una persona ribelle o obbediente? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 26 agosto 2022) Con questocercheremo di capire se sei unache ha imparato l’obbedienza o che sarà sempre una! Fin da piccoli ci è stato insegnato che obbedire ai grandi e a coloro che hanno più autorità è fondamentale. Venivamo premiati quando ci comportavamo bene e spesso rimproverati quando eravamo monelli. Per questo motivo nel corso L'articoloSei una? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Hattoriando : RT @andr900: Volevano demolire Sanna Marin e invece dopo il test antidroga negativo lei ne esce come l'esempio perfetto del 'divertiti se… - paglialunga00 : RT @andr900: Volevano demolire Sanna Marin e invece dopo il test antidroga negativo lei ne esce come l'esempio perfetto del 'divertiti se… - Dai5ai18anni : RT @Dai5ai18anni: Questo medico in Spagna era all'Università di Danzica, ha scoperto che i paesi rappresentano un rischio se i pazienti ind… - Dai5ai18anni : RT @Dai5ai18anni: Dottore in Spagna era presso l'Università di Medicina di Tbilisi, in Georgia. Scoperta in paesi senza test annuali all'et… - Dai5ai18anni : Questo medico in Spagna era all'Università di Danzica, ha scoperto che i paesi rappresentano un rischio se i pazien… -