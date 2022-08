Stazione Foster: “E’ in zona ad alto rischio idraulico”. La denuncia di “Per un’altra città” (Di venerdì 26 agosto 2022) La Stazione sotterranea Foster, nucleo dell’Alta velocità fiorentina, è stata progettata in una zona ad elevata pericolosità idraulica: al terzo livello, il maggiore, su una scala di tre. Lo si evince da una lettura delle mappe – totalmente ignorate ad oggi – dell’Autorità di distretto dell’Appennino Settentrionale, afferma il movimento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 agosto 2022) Lasotterranea, nucleo dell’Alta velocità fiorentina, è stata progettata in unaad elevata pericolosità idraulica: al terzo livello, il maggiore, su una scala di tre. Lo si evince da una lettura delle mappe – totalmente ignorate ad oggi – dell’Autorità di distretto dell’Appennino Settentrionale, afferma il movimento L'articolo proviene da Firenze Post.

