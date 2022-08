Spezia-Sassuolo, Dionisi: “Importante dare continuità alla vittoria con il Lecce” (Di venerdì 26 agosto 2022) Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta che la sua squadra effettuerà a La Spezia. Un match al quale gli emiliani arrivano con i tre punti conquistati la scorsa settimana: “Siamo solo alla terza giornata e già conta tantissimo, però non dobbiamo giocare né col fiato sul collo né con aspettative troppo alte. È una squadra che sta crescendo. Potevamo fare meglio col Lecce ma abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo vinto, dar continuità sarebbe importantissimo” La squadra di Dionisi, che non ha subito gol nella partita casalinga contro il Lecce, non ottiene due clean sheet consecutivi da quasi due anni: “Per noi, vista la nostra propensione offensiva, è molto difficile ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Alessio, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampavigilia della trasferta che la sua squadra effettuerà a La. Un match al quale gli emiliani arrivano con i tre punti conquistati la scorsa settimana: “Siamo soloterza giornata e già conta tantissimo, però non dobbiamo giocare né col fiato sul collo né con aspettative troppo alte. È una squadra che sta crescendo. Potevamo fare meglio colma abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo vinto, darsarebbe importantissimo” La squadra di, che non ha subito gol nella partita casalinga contro il, non ottiene due clean sheet consecutivi da quasi due anni: “Per noi, vista la nostra propensione offensiva, è molto difficile ...

Luxgraph : Spezia, Gotti: 'Occhio al Sassuolo. Mi serve un rinforzo per reparto' - sportface2016 : #Spezia-#Sassuolo, #Dionisi: “Siamo in crescita, sarebbe importante trovare continuità' - gkorps : Mia classifica simpatia squadre serie A oggi 1 Fiorentina 2 Salernitana 3 Napoli 4 Udinese 5 Lecce 6 Cremonese… - E_Sparalesto : ?? Durissimo Mister #Gotti nella conferenza stampa pre #Spezia #Sassuolo nel richiedere (per la terza volta) 3 gioca… - zazoomblog : Spezia-Sassuolo Gotti: “Mi aspettavo una rosa più completa servono almeno tre innesti” - #Spezia-Sassuolo #Gotti:… -