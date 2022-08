Roberto Calenda agente Osimhen : " Osimhen è un giocatore del Napoli, e giocherà la champions in azzurro " (Di venerdì 26 agosto 2022) Roberto Calenda, procuratore di Victor Osimhen, interviene tramite il suo account Twitter per porre fine alle voci di un possibile trasferimento dell'attaccante azzurro al Manchester United. Di seguito le sue parole : " Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni ". Conclude Calenda Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 26 agosto 2022), procuratore di Victor, interviene tramite il suo account Twitter per porre fine alle voci di un possibile trasferimento dell'attaccanteal Manchester United. Di seguito le sue parole : " Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victorè undele vuole giocare lacol suodopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni ". Conclude

