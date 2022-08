(Di venerdì 26 agosto 2022) Aurelio Demolto più di 100 milioni di euro per cedere VictoralUnited e prendere Cristiano. Arrivano ulteriori notizie sull’affare che fanno capire come il presidente delsia disposto a chiudere la trattativa solo ad una condizione estremamente vantaggiosa per il club azzurro. Ciro Venerato della Rai fa sapere che il“centoventi milioni di euro per la cessione dialUnited, con il club inglese che deve pagare anche l’intero stipendio dise vuole spedirlo in Italia a giocare in prestito. Spalletti rimpiazzerebbecon Simeone, conche gioca sottopunta in un ...

napolipiucom : Rai e Radio Ufficiale: 'Osimhen al Manchester, De Laurentiis chiede tantissimo. Ronaldo al Napoli, le ultime'… - simonenacci2 : Ore 12,55 rai radio 1 intervista al dott. Saglia di ARERA : Gli stoccaggi di gas ancorché arrivassero anche al 100%… - ignaziore : RT @Capezzone: Se capisco bene, la Rai posticipa la messa in onda di una produzione (visti gli attori, di altissima qualità) sul generale D… - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_L’abito “a colori” di Rosanna Vaudetti al Museo Radio Tv Rai di Torino - MusicStarStaff : CS_L’abito “a colori” di Rosanna Vaudetti al Museo Radio Tv Rai di Torino -

Agenzia ANSA

... vista la spaventosa speculazione in essere sui costi della energia, il tema dello switch - off posto nei mesi scorsi con forza in particolare da, certamente si riproporrà favorito anche ...Prima ine poi in tv. Tra le trasmissioni di successo ricordiamo I Raccomandati, L'Eredità, ... I cachet Il conduttore fiorentino è davvero una punta di diamante per lache come sempre punta ... Rai Radio 2 Visual al debutto in autunno con tivùsat Al Museo della Radio e della Televisione Rai di via Verdi 16 a Torino alle 15.50, di oggi, 26 agosto, la stessa ora del 26 agosto 1972, al sarà 'svelato' ed esposto definitivamente al pubblico l’abito ...(ANSA) - TRIESTE, 26 AGO - La Rai intende spegnere le trasmissioni radiofoniche in modulazione onde medie, a partire dall'11 settembre 2022, decisione che riguarderà pure lo spegnimento dell'onda medi ...