Ora è ufficiale: Audi sbarca in Formula 1 (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo tanti rumors e indiscrezioni, finalmente arriva l'ufficialità. Audi entra in Formula 1 nel 2026, e lo farà come sviluppatore di Power Unit. L'annuncio è arrivato a Spa in occasione del GP del Belgio (che comincia oggi), tramite una conferenza stampa apposita. Non potevano mancare i due uomini della massima Formula, il presidente della FIA Ben Sulayem ed il CEO Stefano Domenicali. Da parte della casa di Inglostadt sono intervenuti il CEO Markus Duesmann ed il responsabile tecnico Oliver Hoffmann. La scuderia con cui Audi si legherà sarà annunciata in un secondo momento. La F1 verso il 2026: approvato il regolamento sulle power unit Come si sta preparando Audi alla Formula 1? La Signora degli Anelli debutterà in F1 per la primissima volta. Mai nella sua storia ha mai ...

