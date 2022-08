Myrta Merlino | la giornalista terrorizzata dopo il disastro | “Sono fuggita da casa”

(Di venerdì 26 agosto 2022)si trovava in vacanza a Pantelleria assieme al suo compagno Marco Tardelli quando è scoppiato l’incendio sull’isola. L’incendio divampato a Pantelleria ha costretto molte persone ad evacuare dalle proprie abitazioni, dato che ormai le fiamme avevano raggiunto le case. Tra i tanti che hanno dovuto fuggire dall’incendio c’è anche, apprezzatissima conduttrice del programma L’Aria che tira su La7. Lasi trovava a Pantelleria per passare qualche giorno di vacanza assieme al suo compagno, l’ex calciatore e allenatore Marco Tardelli, oggi opinionista Rai. Una vacanza, quella sulla famosa isola siciliana, che tuttavia si è trasformata rapidamente in un incubo proprio a causa dell’incendio che ha devastato molti ettari di macchia mediterranea. In ...

sabrinifera : Preferisco molto la conduzione di Francesco Magnani rispetto a quella di Myrta Merlino: possiamo andare avanti così… - PivaEdoardo : @Marco_dreams @worldernest @Brizioful il papà della figlia di Myrta Merlino - MazzantiJimmy : Le palle, per Dio, sei il capo di una Nazione. Piangi per difenderti da due critiche personali Che pena, che schif… - camiskha : Myrta Merlino ed io le uniche due persone al mondo che nel 2022 ascoltano ancora Vuoto a perdere - IOdonna : La cosa peggiore? Ormai è certo che la natura dell’incendio è stata dolosa. E i danni all’isola sono inestimabili -

Il Tempo

C'era anchesull'isola di Pantelleria la notte in cui è divampato l'incendio devastante del quale hanno parlato tutti i telegiornali, che ha purtroppo distrutto tanti ettari di macchia mediterranea. ...La stessa settimana partono anche in day time L'aria che tira cone Tagadà con Tiziana Panella. In palinsesto ovviamente anche gli speciali, da programmare, del direttore del tg Enrico ... Myrta Merlino spiazza i telespettatori, in posa sugli scogli e spiazza i telespettatori La giornalista e conduttrice di La7 sotto choc per l'incendio di Pantelleria C'era anche Myrta Merlino sull'isola di Pantelleria la notte in cui è ...La campagna elettorale balneare spinge le reti televisive a riprogrammare la partenza dei programmi di informazione per la prossima stagione (ANSA) ...