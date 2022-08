-Monza-Udinese 1-2: doppietta di Beto e Udogie (Di venerdì 26 agosto 2022) Oggi 26 Agosto nello Stadio Brianteo alle ore 18:30 si è disputata la partita -Monza-Udinese di Serie A. Monza che è reattivo nei primi minuti, mentre l’Udinese è uscito con il passare del tempo. Il gol di Colpani ha acceso dunque il match, ma è arrivata a breve la reazione di Beto. Da segnalare i due gol di fuorigioco, uno per il Monza con Petagna e il secondo dell’Udinese con Pereyra. Il gol definitivo che ha chiuso il match è stato quello di Udogie nel secondo parziale. Monza-Udinese: probabili formazioni e dove vederla -Monza-Udinese: formazioni ufficiali Monza (3-5-2): Di Greogorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 agosto 2022) Oggi 26 Agosto nello Stadio Brianteo alle ore 18:30 si è disputata la partita -di Serie A.che è reattivo nei primi minuti, mentre l’è uscito con il passare del tempo. Il gol di Colpani ha acceso dunque il match, ma è arrivata a breve la reazione di. Da segnalare i due gol di fuorigioco, uno per ilcon Petagna e il secondo dell’con Pereyra. Il gol definitivo che ha chiuso il match è stato quello dinel secondo parziale.: probabili formazioni e dove vederla -: formazioni ufficiali(3-5-2): Di Greogorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, ...

sportface2016 : +++#Monza, #Berlusconi attacca #DiBello: 'Arbitraggio scandaloso, #Udinese ha giocato in 12. Dovrebbe chiamarsi Di Brutto+++ #MonzaUdinese - sportmediaset : Berlusconi: 'Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto, l'Udinese in 12' #berlusconi #dibello #monzaudinese… - DiMarzio : #SerieA | @ACMonza, le parole di #Stroppa dopo la sconfitta contro l'@Udinese_1896 - Fradelpunta1 : RT @sportface2016: +++#Monza, #Berlusconi attacca #DiBello: 'Arbitraggio scandaloso, #Udinese ha giocato in 12. Dovrebbe chiamarsi Di Brutt… - rixio_RN : RT @sportface2016: +++#Monza, #Berlusconi attacca #DiBello: 'Arbitraggio scandaloso, #Udinese ha giocato in 12. Dovrebbe chiamarsi Di Brutt… -