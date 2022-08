Juve Paredes, oggi si prova a chiudere: le ultime (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo Milik la Juventus si avvicina a grandi passi anche a Paredes, si cerca l’intesa sulla formula e oggi potrebbe essere decisivo come giorno Dopo Milik la Juventus si avvicina a grandi passi anche a Paredes, si cerca l’intesa sulla formula e oggi potrebbe essere decisivo come giorno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri pensano a un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Si attende la risposta del Psg, ma in ogni caso i contatti di oggi potrebbero portare alla fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo Milik lantus si avvicina a grandi passi anche a, si cerca l’intesa sulla formula epotrebbe essere decisivo come giorno Dopo Milik lantus si avvicina a grandi passi anche a, si cerca l’intesa sulla formula epotrebbe essere decisivo come giorno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri pensano a un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Si attende la risposta del Psg, ma in ogni caso i contatti dipotrebbero portare alla fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

