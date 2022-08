Inseguimento tra Ceriano e Cogliate concluso con schianto e arresto (Di venerdì 26 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un lungo Inseguimento in auto sulle strade tra Ceriano Laghetto e Cogliate si è concluso con uno schianto contro il muro di cinta l’arresto di un fuggitivo. L’Inseguimento si è svolto questa mattina prima dell’alba, per oltre 20 minuti, tra la zona Fornaci di Ceriano Laghetto e il centro di Cogliate per concludersi verso le ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 26 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un lungoin auto sulle strade traLaghetto esi ècon unocontro il muro di cinta l’di un fuggitivo. L’si è svolto questa mattina prima dell’alba, per oltre 20 minuti, tra la zona Fornaci diLaghetto e il centro diper concludersi verso le ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

AuroraImmacola1 : RT @Coninews: L'Europeo strepitoso tra pista e strada di Rachele Barbieri. ????? ?? Omnium ?? Madison ?? Inseguimento a squadre ?? Gara in line… - franconemarisa : RT @Coninews: L'Europeo strepitoso tra pista e strada di Rachele Barbieri. ????? ?? Omnium ?? Madison ?? Inseguimento a squadre ?? Gara in line… - Tino44588447 : RT @Coninews: L'Europeo strepitoso tra pista e strada di Rachele Barbieri. ????? ?? Omnium ?? Madison ?? Inseguimento a squadre ?? Gara in line… - BarryHambly : RT @Coninews: L'Europeo strepitoso tra pista e strada di Rachele Barbieri. ????? ?? Omnium ?? Madison ?? Inseguimento a squadre ?? Gara in line… - Ruben6Rodrigues : RT @Coninews: L'Europeo strepitoso tra pista e strada di Rachele Barbieri. ????? ?? Omnium ?? Madison ?? Inseguimento a squadre ?? Gara in line… -