RaiNews : Un video, girato di nascosto, mostrerebbe i camion militari russi in uno dei reattori della centrale nucleare di Za… - leggoit : #Incidente nella notte, coinvolte due auto vicino alla #Termosud: morta un donna, 4 feriti - leggoit : Incidente nella notte, coinvolte due auto vicino alla Termosud: morta un donna, 4 feriti - bizcommunityit : Dramma nella notte, schianto auto-moto: morta una ragazza di 19 anni - Giorno_Brescia : Incidente a Rezzato nella notte, frontale tra auto e moto: muore 19enne. Feriti 2 ragazzi -

L'altroSemprenotte appena trascorsa, a Molfetta, alle 00.30, una Ford Fiesta si è schiantata contro un palo. Feriti in maniera lieve conducente e occupanti. Nelle prime ore del ...... per la prima voltastoria, la centrale nucleare di Zaporizhzhia si è fermata', ha detto il ... allora saremmo già costretti a superare le conseguenze di unda radiazioni', ha avvertito ...Una donna di 73 anni è morta e quattro persone sono rimaste ferite. È questo il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto nel corso della notte, intorno ...Una ragazza di 19 anni è morta in un incidente accaduto nella notte a Rezzato, nel Bresciano. La giovane era passeggera in sella una moto condotta da un ragazzo di 22 anni che si è scontrata frontalme ...