Gatti torturati a Benevento, l'Aidaa: "Assurda la risposta di Mastella"

Mentre i beneventani chiedono al sindaco Clemente Mastella di occuparsi della vicenda dei gatti seviziati e torturati al rione Libertà, lo stesso sindaco risponde in maniera assurda e superficiale a una risposta sotto il suo post dove viene riportato il comunicato dell'Aidaa sulla vicenda. In tutta risposta Clemente Mastella o qualche suo insensibile collaboratore si limita a rispondere con un laconico: "purtroppo…giovani irresponsabili". Duro il commento affidato ad una nota stampa dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. "Almeno la senatrice Lonardo (moglie di Clemente Mastella) ha cercato di dare un contorno di logica a questa vicenda annunciando che il sindaco si stava interessando per..."

