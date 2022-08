Finale di The Blacklist 8 su Rai2 con un addio shock, trame 26 agosto: quando andrà in onda la nona stagione? (Di venerdì 26 agosto 2022) Con il Finale di The Blacklist 8 si conclude stasera, venerdì 26 agosto, l’ottava stagione della serie tv. Su Rai2 andranno infatti in onda gli ultimi due episodi. Ecco le anticipazioni. In questa ottava stagione, Raymond Reddington affronta il suo nemico più formidabile: Elizabeth Keen. Dopo la settima stagione, che si è conclusa con un episodio realizzato in animazione a causa dell’emergenza Covid-19 ha parti realizzati in animazione, Liz deve decidere fino a che punto è disposta a spingersi per scoprire per quale motivo Reddington sia entrato nella sua vita, e quale sia veramente il suo scopo. Il confronto Finale tra Red e Liz porterà conseguenze devastanti per tutti, inclusa la Task Force che hanno creato. Si parte con ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Con ildi The8 si conclude stasera, venerdì 26, l’ottavadella serie tv. Suandranno infatti ingli ultimi due episodi. Ecco le anticipazioni. In questa ottava, Raymond Reddington affronta il suo nemico più formidabile: Elizabeth Keen. Dopo la settima, che si è conclusa con un episodio realizzato in animazione a causa dell’emergenza Covid-19 ha parti realizzati in animazione, Liz deve decidere fino a che punto è disposta a spingersi per scoprire per quale motivo Reddington sia entrato nella sua vita, e quale sia veramente il suo scopo. Il confrontotra Red e Liz porterà conseguenze devastanti per tutti, inclusa la Task Force che hanno creato. Si parte con ...

