Ex di Uomini e Donne condannato per stupro: avrebbe violentato una ragazza insieme a due amici, l'accusa ed i fatti

"E' stato un rapporto consenziente. Non avevo alcuna intenzione di farle del male". Questo il grido di Leoluca Granata, il 20enne di Maranello condannato a cinque anni per stupro. Modello con un passato in TV per merito di Uomini e Donne, il ragazzo è stato arrestato lo scorso ottobre.

