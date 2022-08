Europarlamento, un eletto su cinque prova il “salto” a Camera o Senato: tra loro c’è Calenda. Che in tre anni a Bruxelles non ha lasciato traccia (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono stati eletti per rappresentare l’Italia al Parlamento europeo, incarico per cui percepiscono una retribuzione netta di 7.300 euro al mese più le indennità di viaggio, di soggiorno, di spese mediche e di fine mandato. Ma a molti la poltrona sta stretta: quasi un quinto di loto vorrebbe cambiarla con un più comodo scranno romano. Sono 13 su 76, infatti, gli eurodeputati italiani in carica candidati alle elezioni del prossimo 25 settembre, nonostante abbiano di fronte ancora quasi due anni di mandato a Bruxelles (la scadenza è a maggio 2024). L’unica delegazione che resterà intatta in ogni caso è quella del Movimento 5 stelle, che non ha inserito in lista nessuno dei propri rappresentanti. Tutti gli altri partiti, invece, ne schierano uno o di più: e tra loro ci sono nomi di primissimo piano, a partire da Silvio Berlusconi, il più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono stati eletti per rappresentare l’Italia al Parlamento europeo, incarico per cui percepiscono una retribuzione netta di 7.300 euro al mese più le indennità di viaggio, di soggiorno, di spese mediche e di fine mandato. Ma a molti la poltrona sta stretta: quasi un quinto di loto vorrebbe cambiarla con un più comodo scranno romano. Sono 13 su 76, infatti, gli eurodeputati italiani in carica candidati alle elezioni del prossimo 25 settembre, nonostante abbiano di fronte ancora quasi duedi mandato a(la scadenza è a maggio 2024). L’unica delegazione che resterà intatta in ogni caso è quella del Movimento 5 stelle, che non ha inserito in lista nessuno dei propri rappresentanti. Tutti gli altri partiti, invece, ne schierano uno o di più: e traci sono nomi di primissimo piano, a partire da Silvio Berlusconi, il più ...

