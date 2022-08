Essere Lgbtq+ “non è una malattia”: in Vietnam la vittoria per i diritti della comunità (Di venerdì 26 agosto 2022) Il governo Vietnamita ha annunciato che Essere lesbiche, gay, bisessuali o trans* non deve Essere considerato una malattia e non può Essere curato. Dopo la svolta storica di Singapore, dove nei giorni scorsi il primo ministro ha annunciato la prossima abolizione della legge che punisce come reato le relazioni tra persone dello stesso sesso, anche in Vietnam si compie un “enorme cambiamento di paradigma” nei diritti delle persone Lgbtq+. Omosessualità, bisessualità e transessualità non sono malattie Il Ministero della Salute e l’Oms in Vietnam hanno dichiarato ufficialmente che le persone Lgbtq+ non sono “malate”, non sono “da curare” né “da convertire”Secondo quanto stabilito dal ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 26 agosto 2022) Il governoita ha annunciato chelesbiche, gay, bisessuali o trans* non deveconsiderato unae non puòcurato. Dopo la svolta storica di Singapore, dove nei giorni scorsi il primo ministro ha annunciato la prossima abolizionelegge che punisce come reato le relazioni tra persone dello stesso sesso, anche insi compie un “enorme cambiamento di paradigma” neidelle persone. Omosessualità, bisessualità e transessualità non sono malattie Il MinisteroSalute e l’Oms inhanno dichiarato ufficialmente che le personenon sono “malate”, non sono “da curare” né “da convertire”Secondo quanto stabilito dal ...

