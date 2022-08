Comune di Scandicci: Concorso per 14 Agenti Polizia Municipale (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Comune di Scandicci ha appena pubblicato un Bando di Concorso per l’Assunzione di 14 Agenti di Polizia Municipale, categoria C. 5 Posti di questi 14 sono riservati ai Volontari provenienti dalle FFAA. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, mediante contratto di formazione e lavoro, di quattordici posti di agente di Polizia Municipale, di cui cinque posti riservati alle Forze armate ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, da inquadrarsi nella categoria C, posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali. Requisiti ed Invio della Domanda Si consiglia di leggere attentamente il bando ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 26 agosto 2022) Ildiha appena pubblicato un Bando diper l’Assunzione di 14di, categoria C. 5 Posti di questi 14 sono riservati ai Volontari provenienti dalle FFAA. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura, mediante contratto di formazione e lavoro, di quattordici posti di agente di, di cui cinque posti riservati alle Forze armate ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, da inquadrarsi nella categoria C, posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali. Requisiti ed Invio della Domanda Si consiglia di leggere attentamente il bando ...

