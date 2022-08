Cap D’Agde, l’esperienza choc di Lucia: “Uomini che mi inseguivano col membro in mano e mi toccavano, nonostante il ‘no’ mio e di mio marito” (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo il nostro articolo su Cap D’Agde pubblicato lo scorso 10 agosto, abbiamo ricevuto una e-mail da ‘Lucia’, che ci ha lasciato nome, cognome e dati affinché potessimo contattarla e con l’obiettivo di raccontarci la sua esperienza nel villaggio nel Sud della Francia. “Lo dico da naturista e da scambista, la vacanza nel villaggio di Cap D’Agde è stata un choc. Siamo scappati dopo pochi giorni”. Lucia non è una moralista, né lo vuole sembrare. Frequenta con il suo compagno i più ricercati club privé e vive una sessualità di coppia complice e trasgressiva. “Ma un conto è una situazione in cui io posso decidere, scegliere, flirtare con chi desidero – sostiene – un altro è trovarmi circondata da decine di Uomini che allungano le mani sul mio corpo, palpeggiano, si masturbano. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo il nostro articolo su Cappubblicato lo scorso 10 agosto, abbiamo ricevuto una e-mail da ‘’, che ci ha lasciato nome, cognome e dati affinché potessimo contattarla e con l’obiettivo di raccontarci la sua esperienza nel villaggio nel Sud della Francia. “Lo dico da naturista e da scambista, la vacanza nel villaggio di Capè stata un. Siamo scappati dopo pochi giorni”.non è una moralista, né lo vuole sembrare. Frequenta con il suo compagno i più ricercati club privé e vive una sessualità di coppia complice e trasgressiva. “Ma un conto è una situazione in cui io posso decidere, scegliere, flirtare con chi desidero – sostiene – un altro è trovarmi circondata da decine diche allungano le mani sul mio corpo, palpeggiano, si masturbano. ...

