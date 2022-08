Calcio | Pedro e Luis Alberto affondano l' Inter

SkySport : LAZIO-INTER 3-1 Risultato finale ? ? #FelipeAnderson (40’) ? #LautaroMartinez (51’) ? #LuisAlberto (75’) ? #Pedro (… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Inter 3-1, rete di Pedro (LAZ) - rb3new : RT @ninersmessimale: #Sarri, che puzza si scaccola fuma suda e si veste come un benzinaio, fa giocare a calcio la Lazio con SMS-Immobile-Lu… - sportli26181512 : #LazioInter, #Pedro: '#Sarri è un grande, ha idee simili a Guardiola': L'esterno biancoceleste elogia il proprio al… - Fili27Filippo : #LazioInter Provedel 6,5; Lazzari 6 (Hysaj 6), Patric 6,5, Romagnoli 7, Marusic 5,5; Vecino 5,5 (Luis Alberto 7,5),… -

Al termine di Lazio - Inter, match nel quale ha fatto calare il sipario siglando il gol del definitivo 3 - 1, l'esterno biancocelesteelogia pubblicamente il proprio allenatore ai microfoni ......in panchina Vecino e l'ammonito Zaccagni per affidarsi alla qualità di Luis Alberto e(57'), ... I ritmi sono intensi e i capovolgimenti di fronte continui , ma è ancora suda fermo che l'...L’Inter crolla all’Olimpico. La Lazio vince 3-1 con le reti di Felipe Anderson, Luis Alberto (il migliore in campo) e Pedro. Per l’Inter è Lautaro Martinez a firmare il momentaneo pareggio. Decisivi i ...Decidono i bei gol di Luis Alberto e Pedro dopo il botta e risposta tra Felipe Anderson e Lautaro Martinez. Cade ancora Simone Inzaghi davanti ai suoi ex tifosi ...