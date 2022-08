Calcio: Alvini 'Cremonese sulla strada giusta, aggressivi come il Toro' (Di venerdì 26 agosto 2022) "Ammiro il gioco dei granata, sarà una gara diversa rispetto alla Roma", dice il tecnico grigiorosso CREMONA - Nessun punto in due partite, ma due trasferte su due campi difficili e comunque due buone ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Ammiro il gioco dei granata, sarà una gara diversa rispetto alla Roma", dice il tecnico grigiorosso CREMONA - Nessun punto in due partite, ma due trasferte su due campi difficili e comunque due buone ...

USCremonese : Mister #Alvini: 'Noi sfortunati? Secondo me nel calcio la fortuna è un incontro tra la preparazione e l'attitudine.… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Alvini, la mia Cremonese simile al Torino 'Voglia di raggiungere un grande risultato' - glooit : Calcio: Alvini, la mia Cremonese simile al Torino leggi su Gloo - sportface2016 : #CremoneseTorino, #Alvini: 'Ci proveremo, vogliamo far bene davanti ai nostri tifosi' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Juric avvisa Toro 'Alvini un po' come me, Cremonese da temere' -