Bimba di 9 anni uccisa a Liverpool | arrestato un sospetto

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Un uomo è stato arrestato per la morte della piccola Olivia che ha sconvolto e commosso il Regno Unito, e non solo. La polizia, riporta il Guardian, ha arrestato un 36enne sospettato di essere l'uomo che ha sparato e ucciso Olivia Pratt-Korbel, morta lunedì sera a soli nove anni in una sparatoria in cui non c'entrava nulla, colpita nella sua casa nella zona di Dovecot, a Liverpool. "Un 36enne è stato arrestato sospettato dell'omicidio di Olivia Pratt-Korbel", ha confermato la polizia, precisando che si tratta di un uomo della zona di Huyton, fermato "dopo un'operazione" scattata la notte scorsa "con agenti armati nella contea del Merseyside". Per lui anche due capi d'imputazione per tentato omicidio.

