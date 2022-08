Bar stadio Partenio-Lombardi, il sindaco Festa fa chiarezza (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “In merito alla vicenda del bar dello stadio Partenio-Lombardi, ritengo sia necessario ripristinare una narrazione corretta dell’accaduto”. Così in una nota il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. “Partiamo da un presupposto basilare: il Comune affida in convenzione l’intera struttura, compresi i 3 bar presenti all’interno. È, dunque, prerogativa del concessionario affidare l’eventuale gestione di questi ultimi. Durante il periodo della pandemia, per lungo tempo, questi bar sono stati chiusi e uno in particolare, quello della Tribuna Montevergine, lo è rimasto anche nel corso dell’ultima stagione calcistica. Per gli altri 2, invece, durante l’ultima stagione, è stata presentata regolare Scia da parte dei soggetti gestori individuato dal concessionario ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “In merito alla vicenda del bar dello, ritengo sia necessario ripristinare una narrazione corretta dell’accaduto”. Così in una nota ildi Avellino, Gianluca. “Partiamo da un presupposto basilare: il Comune affida in convenzione l’intera struttura, compresi i 3 bar presenti all’interno. È, dunque, prerogativa del concessionario affidare l’eventuale gestione di questi ultimi. Durante il periodo della pandemia, per lungo tempo, questi bar sono stati chiusi e uno in particolare, quello della Tribuna Montevergine, lo è rimasto anche nel corso dell’ultima stagione calcistica. Per gli altri 2, invece, durante l’ultima stagione, è stata presentata regolare Scia da parte dei soggetti gestori individuato dal concessionario ...

