Ballando con le Stelle 17, a sorpresa fuori uno storico membro del cast! (Di venerdì 26 agosto 2022) Pochi giorni fa, erano uscite le prime indiscrezioni sul cast completo di Ballando con le Stelle. Lo show di Milly Carlucci, che prenderà il via l'8 ottobre su Rai 1, vedrà la presenza di noti personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi nel mondo della danza. Nella lista figurano Iva Zanicchi, Enrico Montesano, Marta Flavi, Gabriel Garko, Paola Barale, Alessandro Egger, Luisella Costamagna, Rosanna Banfi, Giampiero Mughini, Ema Stokholma, Alex Di Giorgio e Lorenzo Biagiarelli. Sembra essere fuori dai giochi il nome di Nino D'Angelo, mentre nella lista va ad aggiungersi il comico Dario Cassini. Milly Carlucci ha in serbo delle novità per il pubblico da casa. Come riportato da DavideMaggio.it, Roberta Bruzzone non farà più parte del programma. Ecco quello che si legge: A bordo campo non ci sarà più la criminologa Roberta

