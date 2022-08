WhatsApp: come recuperare i messaggi eliminati, ora si può (Di giovedì 25 agosto 2022) Una nuova funzione è in arrivo su WhatsApp che permetterà agli utenti di recuperare i messaggi eliminati per errore. Si tratta di un’ulteriore modifica per migliorare l’esperienza delle persone e adattarla a particolari esigenze magari sottovalutate in un primo momento in fase di sviluppo. Sì perché se l’introduzione della funzionalità di “eliminazione” dei messaggi è stata molto apprezzata dagli utenti, la possibilità di rendere reversibile tale processo lo sarà, siamo sicuri, altrettanto. Leggi anche: WhatsApp, allarme truffe: come evitare di farsi rubare il profilo come recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp Stando a quanto emerso dal portale WABetaInfo la nuova funzionalità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Una nuova funzione è in arrivo suche permetterà agli utenti diper errore. Si tratta di un’ulteriore modifica per migliorare l’esperienza delle persone e adattarla a particolari esigenze magari sottovalutate in un primo momento in fase di sviluppo. Sì perché se l’introduzione della funzionalità di “eliminazione” deiè stata molto apprezzata dagli utenti, la possibilità di rendere reversibile tale processo lo sarà, siamo sicuri, altrettanto. Leggi anche:, allarme truffe:evitare di farsi rubare il profilosuStando a quanto emerso dal portale WABetaInfo la nuova funzionalità ...

