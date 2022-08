Vergassola | «Sono ipocondriaco | ho attacchi di panico e attacchi d’ansia Jannacci mi visitò per finta» 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 agosto 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista a Dario. Racconta che Fazio lo chiamò a Quelli che il calcio perché pensava che fosse parente dell’ex calciatore Simone. «Fazio c’è cascato. Il mio agente Carlo Gavaudan lo convinse e così lui mi chiamava a Quelli che il calcio. Quando poi dicevo che non eravamo parenti tutti ridevano, sembrava una battuta: lui era alto, moro, il Dna non è un caso. Mi chiamavano anche le radio sportive per commentare le sue prestazioni». Parla dei suoi genitori: «Mio padre, Umberto, scaricava al porto, in un magazzino della Marina, e puliva scale e uffici. Mia madre, Edda, andava a servizio nelle case. Purtroppo è mancata molto giovane, a 53 anni, mentre lavorava. Ha avuto un attacco di asma. Mio padre l’ha portata in Vespa al pronto soccorso, ma non c’è stato niente da fare. Non mi avevano chiamato per non ...