US Open 2022, sorteggio e tabellone delle italiane: Camila Giorgi pesca Bondár, Paolini contro Swiatek al primo turno (Di giovedì 25 agosto 2022) Signore e signori, fate il vostro gioco. Il sorteggio dei tabelloni principali degli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam stagionale, è già un ricordo. Dal 29 agosto all’11 settembre sui campi in cemento outdoor dello USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows a New York, ci si giocherà il titolo del Major e le attese non mancano. Le azzurre, già presenti nel main draw, saranno quattro, ovvero Martina Trevisan, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Per Paolini l’incrocio al primo turno sarà da far tremare i polsi, ovvero con la n.1 del mondo (vincitrice del Roland Garros 2022) Iga Swiatek. Per quanto riguarda Trevisan, la toscana se la vedrà contro la ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Signore e signori, fate il vostro gioco. Ildei tabelloni principali degli US, quarto ed ultimo Slam stagionale, è già un ricordo. Dal 29 agosto all’11 settembre sui campi in cemento outdoor dello USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows a New York, ci si giocherà il titolo del Major e le attese non mancano. Le azzurre, già presenti nel main draw, saranno quattro, ovvero Martina Trevisan,, Jasminee Lucia Bronzetti. Perl’incrocio alsarà da far tremare i polsi, ovvero con la n.1 del mondo (vincitrice del Roland Garros) Iga. Per quanto riguarda Trevisan, la toscana se la vedràla ...

