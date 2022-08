Uomini e Donne, Davide Donadei disperato: Chiara Rabbi gli ha tolto tutto (Di giovedì 25 agosto 2022) Se ancora qualcuno avesse dei dubbi, ora appare più che mai chiaro che la storia d’amore tra Davide Donadei e Chiara Rabbi sia arrivata definitivamente al capolinea. Anche da parte dell’ex corteggiatrice, che è stata lasciata e inizialmente sembrava ancora innamorata. A fugare i dubbi, il fatto che Chiara sia tornata a Lecce, dove viveva col fidanzato conosciuto a Uomini e Donne, e si è portata via tutto. Uomini e Donne, Federica Aversano avvistata a Roma: è la nuova tronista? L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri si è recata nella Capitale e il popolo del web ha subito drizzato le antenne Uomini ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 agosto 2022) Se ancora qualcuno avesse dei dubbi, ora appare più che mai chiaro che la storia d’amore trasia arrivata definitivamente al capolinea. Anche da parte dell’ex corteggiatrice, che è stata lasciata e inizialmente sembrava ancora innamorata. A fugare i dubbi, il fatto chesia tornata a Lecce, dove viveva col fidanzato conosciuto a, e si è portata via, Federica Aversano avvistata a Roma: è la nuova tronista? L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri si è recata nella Capitale e il popolo del web ha subito drizzato le antenne...

