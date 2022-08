Una maglia, una storia … l’Udinese di Zico e Gerolin (Di giovedì 25 agosto 2022) Questa settimana parliamo di una delle squadre e delle maglie più iconiche degli anni 80: l’Udinese della stagione 1983-84. Il club friulano, come noto, nell’estate del 1983, acquistò il fuoriclasse brasiliano Arturo Antunes Coimbra, in arte Zico, dopo un trasferimento-telenovela dal Flamengo che fu inizialmente bloccato dalla FIGC per presunte irregolarità nel versamento del prezzo di acquisto del cartellino del Galinho de Ouro. Fece più che altro discutere il fatto che il presidente del club, Lamberto Mazza, alla guida dell’azienda multinazionale di elettrodomestici Zanussi, in conclamate difficoltà economico-finanziarie, potesse spendere 6 miliardi di lire per un calciatore e minacciare di licenziare allo stesso tempo circa 4500 dipendenti della Zanussi per le suddette difficoltà. Tuttavia, dopo proteste di piazza in cui si minacciava di iscrivere ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) Questa settimana parliamo di una delle squadre e delle maglie più iconiche degli anni 80:della stagione 1983-84. Il club friulano, come noto, nell’estate del 1983, acquistò il fuoriclasse brasiliano Arturo Antunes Coimbra, in arte, dopo un trasferimento-telenovela dal Flamengo che fu inizialmente bloccato dalla FIGC per presunte irregolarità nel versamento del prezzo di acquisto del cartellino del Galinho de Ouro. Fece più che altro discutere il fatto che il presidente del club, Lamberto Mazza, alla guida dell’azienda multinazionale di elettrodomestici Zanussi, in conclamate difficoltà economico-finanziarie, potesse spendere 6 miliardi di lire per un calciatore e minacciare di licenziare allo stesso tempo circa 4500 dipendenti della Zanussi per le suddette difficoltà. Tuttavia, dopo proteste di piazza in cui si minacciava di iscrivere ...

