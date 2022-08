STELLA a LUCIANO PAVAROTTI: posata sulla Walk of Fame di Hollywood (Di giovedì 25 agosto 2022) Si è appena conclusa al 7065 di Hollywood Boulevard la cerimonia di posa della STELLA sulla Walk of Fame dedicata al grande tenore LUCIANO PAVAROTTI. Al via le relative celebrazioni dal titolo “LUCIANO PAVAROTTI, la STELLA”. In programma oggi e domani a Los Angeles, curate e prodotte dalla casa di produzione cinematografica italiana Albedo Production di Cinzia Salvioli. La cerimonia di posa della STELLA a LUCIANO PAVAROTTI «È un grande onore rappresentare mio padre in questa bellissima occasione e non so dirvi quanto desidererei che fosse qui. Se penso a lui, al valore e alla quantità delle cose che ha realizzato, alle strade che ha aperto e alle tante emozioni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) Si è appena conclusa al 7065 diBoulevard la cerimonia di posa dellaofdedicata al grande tenore. Al via le relative celebrazioni dal titolo “, la”. In programma oggi e domani a Los Angeles, curate e prodotte dalla casa di produzione cinematografica italiana Albedo Production di Cinzia Salvioli. La cerimonia di posa della«È un grande onore rappresentare mio padre in questa bellissima occasione e non so dirvi quanto desidererei che fosse qui. Se penso a lui, al valore e alla quantità delle cose che ha realizzato, alle strade che ha aperto e alle tante emozioni ...

Corriere : Luciano Pavarotti, inaugurata la stella sulla Walk of Fame a Hollywood - infoitcultura : Hollywood, stella sulla Walk of Fame per Luciano Pavarotti - infoitcultura : Hollywood, posata la stella di Luciano Pavarotti sulla Walk of Fame - news_modena : Big Luciano ha la sa stella sulla Walk of Fame di Hollywood /FOTO e VIDEO - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: ??????Hollywood, posata la stella di Luciano Pavarotti sulla Walk of Fame -