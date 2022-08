Spalletti: 'Girone difficile, ma lo sarà anche per le nostre avversarie' (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo due anni di assenza il Napoli ritrova la Champions League e non si può certo dire che il sorteggio della fase a gironi non abbia regalato agli azzurri avversari di prestigio e soprattutto stadi - ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo due anni di assenza il Napoli ritrova la Champions League e non si può certo dire che il sorteggio della fase a gironi non abbia regalato agli azzurri avversari di prestigio e soprattutto stadi - ...

sscnapoli : ?? Spalletti “Girone molto duro ma vogliamo essere all’altezza dei nostri avversari per andare avanti” ??… - claudioruss : #Spalletti sul sorteggio Champions del #Napoli: 'Liverpool, Ajax e Rangers tostissime, ma lasciatemi pensare che an… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Alla scoperta dell’Ajax, il ‘settore giovanile d’Europa’ su… - mazzulatore70 : RT @sscnapoli: ?? Spalletti “Girone molto duro ma vogliamo essere all’altezza dei nostri avversari per andare avanti” ?? - CiroNisita99 : RT @sscnapoli: ?? Spalletti “Girone molto duro ma vogliamo essere all’altezza dei nostri avversari per andare avanti” ?? -