Servizi MaaS - Anche Zity entra in Free Now. Partendo dalla Francia

(Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo aver ceduto Share Now al gruppo Stellantis, Mercedes e BMW continuano a sviluppare la loro piattaformaNow, dove, per il momento solo in(a Parigi e Lione), ilo di car sharing full electric attivoa Milano di Mobilize. Le Dacia Spring disi affiancano così alle auto condivise di Share Now, ancora sulla piattaforma dei due costruttori tedeschi, ai taxi (e, inagli Ncc) e a una pletora di microdi mobilità come gli scooter di Cooltra, le biciclette elettriche di Dott, Tier e, in Italia, di Ridemovi, e i monopattini elettrici ancora di Dott e Tier oltre a quelli di Voi., nuovo ...

