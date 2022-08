Raimondo Todaro, l’insegnante di “Amici” è un fiume in piena: parole pesanti come macigni (Di giovedì 25 agosto 2022) La Juve di Allegri non gira e Raimondo Todaro si sfoga su Instagram: il ballerino se la prende con l’allenatore bianconero. La brutta prestazione fornita lunedì sera dalla Juventus a Marassi contro la Sampdoria ha riacceso le polemiche nei confronti dell’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri. In particolare, i tifosi contestano ad Acciughina il non gioco della Juve (specialmente nel primo tempo) e l’incapacità di creare azioni da gol, con Vlahovic abbandonato a sé stesso (pochissimi i palloni giocabili per l’attaccante). Ma non è tutto, perché ai fan bianconeri non sono andate giù nemmeno le parole di Allegri nel post-partita, che ha criticato pubblicamente alcuni giovani – tra cui Miretti – per alcune imprecisioni tattiche (“non devono correre all’indietro…“): tuttavia, proprio con l’ingresso di Miretti e ... Leggi su kronic (Di giovedì 25 agosto 2022) La Juve di Allegri non gira esi sfoga su Instagram: il ballerino se la prende con l’allenatore bianconero. La brutta prestazione fornita lunedì sera dalla Juventus a Marassi contro la Sampdoria ha riacceso le polemiche nei confronti dell’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri. In particolare, i tifosi contestano ad Acciughina il non gioco della Juve (specialmente nel primo tempo) e l’incapacità di creare azioni da gol, con Vlahovic abbandonato a sé stesso (pochissimi i palloni giocabili per l’attaccante). Ma non è tutto, perché ai fan bianconeri non sono andate giù nemmeno ledi Allegri nel post-partita, che ha criticato pubblicamente alcuni giovani – tra cui Miretti – per alcune imprecisioni tattiche (“non devono correre all’indietro…“): tuttavia, proprio con l’ingresso di Miretti e ...

