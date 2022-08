Rai2, altro “furto” ad Amici di Maria | Dopo Stefano De Martino, arriva anche lui (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo Stefano De Martino, Rai2 ha sferzato un altro colpo basso ad Amici di Maria. Ora arriva anche lui: ruolo inedito Rai2 (Youtube)Si sa, nella televisione niente è fisso e tutto può cambiare da un momento all’altro. Per Stefano De Martino è stato proprio così: nato ballerino ad Amici di Maria de Filippi, proprio lì ha scoperto la conduzione televisiva e, nel giro di poco tempo, è sbarcato in Rai. Oggi, De Martino è uno dei volti principali dell’intrattenimento della rete, sostenuto fortemente dal Direttore Stefano Coletta. Nelle ultime ore, però, per il talent di Maria de Filippi è ... Leggi su specialmag (Di giovedì 25 agosto 2022)Deha sferzato uncolpo basso addi. Oralui: ruolo inedito(Youtube)Si sa, nella televisione niente è fisso e tutto può cambiare da un momento all’. PerDeè stato proprio così: nato ballerino addide Filippi, proprio lì ha scoperto la conduzione televisiva e, nel giro di poco tempo, è sbarcato in Rai. Oggi, Deè uno dei volti principali dell’intrattenimento della rete, sostenuto fortemente dal DirettoreColetta. Nelle ultime ore, però, per il talent dide Filippi è ...

CIAfra73 : La novità #SingSinSing di #Rai2 già salta: solo rinvio o altro? Ecco la situazione - LiccardiBiagio : @hirtbello @Matte_Schiavon A me non tanto, così come De Angelis, Telese e qualche altro di la7. Degli altri non pos… - SimoneBarbieri2 : @stefanorizzato @Acquis_view Da un lato è vero che atletica e nuoto hanno schiacciato il resto. Dall'altro però sen… - ematr_86 : @auleia5 @vditrapani lascia a desiderare la programmazione Rai per quanto riguarda il volley, poi io mi chiedo perc… - nandocrisafi2 : RT @cocchi2a: @dax02120528 @kiara86769608 Trentanni fa la lottizzazione della rai (rai1 dc, rai2 psi, rai3 pci) poi prodi ha regalato a b.… -