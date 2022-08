Per l'Inter un girone di ferro con Bayern e Barcellona. La Juve trova il Psg (Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - Un girone di ferro per l'Inter con Bayern Monaco e Barcellona e duro per la Juve con Psg e Benfica: questo l'esito del sorteggio di Nyon per la prosisma edizione della Champions League che ha riservato al Milan un gruppo più agevole con Chelsea e Salisburgo e per il Napoli con Ajax e Liverpool a cui però si aggiungono i Rangers in quarta fascia. Per l'Inter in quarta fascia ci sono i cechi del Viktoria Plzen, per la Juve il Maccabi Haifa e per il Milan la Dinamo Zagabria. Ecco come sarà l'edizione 2022-23 della Champions per le quattro italiane impegnate. Gruppo A: Ajax (Olanda), Liverpool (Inghilterra), Napoli (Italia), Glasgow Rangers (Scozia)Gruppo B: Porto (Portogallo), Atletico Madrid (Spagna), Bayer Leverkusen (Germania), Club Bruges ... Leggi su agi (Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - Undiper l'conMonaco ee duro per lacon Psg e Benfica: questo l'esito del sorteggio di Nyon per la prosisma edizione della Champions League che ha riservato al Milan un gruppo più agevole con Chelsea e Salisburgo e per il Napoli con Ajax e Liverpool a cui però si aggiungono i Rangers in quarta fascia. Per l'in quarta fascia ci sono i cechi del Viktoria Plzen, per lail Maccabi Haifa e per il Milan la Dinamo Zagabria. Ecco come sarà l'edizione 2022-23 della Champions per le quattro italiane impegnate. Gruppo A: Ajax (Olanda), Liverpool (Inghilterra), Napoli (Italia), Glasgow Rangers (Scozia)Gruppo B: Porto (Portogallo), Atletico Madrid (Spagna), Bayer Leverkusen (Germania), Club Bruges ...

