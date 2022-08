Oms, -21% nuovi casi Vaiolo scimmie in ultima settimana (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) - Si arresta, dopo 4 settimane consecutive, l'aumento dei nuovi casi di Vaiolo delle scimmie nel mondo. Nella settimana dal 15 al 21 agosto ne sono stati riportati 5.907 rispetto ai 7.477 dei 7 giorni precedenti, il 21% in meno. Questo segno meno può essere un primo segnale di una discesa dei casi in Europa, che però ha bisogno di essere ancora confermato, evidenzia l'Organizzazione mondiale della sanità nell'ultimo report aggiornato sull'epidemia di Monkeypox. Nella settimana 15-21 agosto, il numero di casi segnalati nella Regione delle Americhe mostra invece un continuo, significativo aumento, confermando il trend osservato nelle ultime settimane. E infatti gli Stati Uniti sono in cima alla lista dei 10 Paesi che, al ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) - Si arresta, dopo 4 settimane consecutive, l'aumento deididellenel mondo. Nelladal 15 al 21 agosto ne sono stati riportati 5.907 rispetto ai 7.477 dei 7 giorni precedenti, il 21% in meno. Questo segno meno può essere un primo segnale di una discesa deiin Europa, che però ha bisogno di essere ancora confermato, evidenzia l'Organizzazione mondiale della sanità nell'ultimo report aggiornato sull'epidemia di Monkeypox. Nella15-21 agosto, il numero disegnalati nella Regione delle Americhe mostra invece un continuo, significativo aumento, confermando il trend osservato nelle ultime settimane. E infatti gli Stati Uniti sono in cima alla lista dei 10 Paesi che, al ...

