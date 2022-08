Miles Teller potrebbe essere il protagonista di The Gorge, diretto da Scott Derrickson (Di giovedì 25 agosto 2022) L'attore Miles Teller sembra sarà il protagonista del nuovo film The Gorge, un progetto action diretto da Scott Derrickson. Miles Teller sembra sarà il protagonista del film The Gorge, il nuovo progetto diretto da Scott Derrickson. L'attore è reduce dal successo ottenuto con Top Gun: Maverick e sembra stia concludendo le trattative con i produttori. Skydance sta delineando il cast di The Gorge e ha già collaborato con l'attore proprio in occasione del sequel con star Tom Cruise. Miles Teller potrebbe quindi essere la star del film che viene descritto come una storia ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022) L'attoresembra sarà ildel nuovo film The, un progetto actiondasembra sarà ildel film The, il nuovo progettoda. L'attore è reduce dal successo ottenuto con Top Gun: Maverick e sembra stia concludendo le trattative con i produttori. Skydance sta delineando il cast di Thee ha già collaborato con l'attore proprio in occasione del sequel con star Tom Cruise.quindila star del film che viene descritto come una storia ...

